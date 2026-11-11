به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی انتشار یک محتوای فاقد سند و حاوی الفاظ توهین‌آمیز، دادستانی تهران دستور شناسایی فرد مورد اشاره و تحقیق در رابطه با ادعای کذب وی را صادر کرد.

با شناسایی فرد مورد اشاره و احضار وی به مرجع قضایی، در گام ابتدایی مشخص شد زن مدعی دارای تحصیلات روانشناسی حتی سابقه تحصیلات دانشگاهی هم ندارد.

با انجام تحقیقات ابتدایی علیه فرد مورد اشاره که با دو حساب کاربری در فضای مجازی نزدیک به یک میلیون دنبال‌کننده داشت، اعلام جرم شده و پرونده قضایی برای او تشکیل شد.

به دستور قاضی پرونده، حساب‌های کاربری متهم مسدود شده و رسیدگی به پرونده وی ادامه دارد.