مسافران بهشت در دویست‌وپنجاه و پنجمین قرار شبانه میهمان مردم خمینی‌شهر و درچه بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شامگاه دیشب، خمینی‌شهر و درچه میزبان کاروان اهالی بهشت شد تا مردم این شهر‌ها نیز در کنار مسافران بی‌نشان، شبی دیگر از این قرار عاشقانه را رقم بزنند.

شامگاه دیشب کاروان اهالی بهشت به خمینی‌شهر و درچه رسید و مردم این شهر‌ها در ادامه قرار‌های شبانه خود با شهدای گمنام، در کنار پیکر‌های مطهر این شهدا گرد هم آمدند.

مردم در کنار شهدای گمنام ایستادند تا بار دیگر بگویند فاصله میان نسل امروز و مردانی که برای امنیت و آرامش این سرزمین جان دادند، به اندازه نام و نشانشان نیست.