مشکلات عمرانی و ثبتی روستاهای درین و مزرعه بیده با پیگیری فرماندار ویژه میبد بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نشست بررسی مسائل و مشکلات روستا‌های مزرعه بیده و درین، به ریاست سیدمهدی طباطبایی فرماندار ویژه شهرستان میبد و با حضور بخشدار، رؤسا و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و دهیاران، مسائل عمرانی، زیرساختی و خدماتی این دو روستا بررسی و برای رفع مشکلات موجود تصمیم‌گیری شد.

در این نشست، درباره تکمیل تابلو‌های ترافیکی مسیر مواصلاتی روستای درین مقرر شد تأمین نیروی انسانی از سوی بخشداری و با هماهنگی و نظارت اداره راهداری انجام شود، همچنین با توجه به نیاز روستا به تکمیل پارک، مقرر شد بخشی از اعتبارات شهرستان با پیگیری و تخصیص فرمانداری ویژه میبد به این طرح اختصاص یابد، در خصوص ورودی روستای درین نیز با توجه به پیشرفت عملیات زیرسازی و جدول‌گذاری، مقرر شد دهیاری نسبت به تکمیل عملیات اجرایی اقدام کند و تأمین قیر و آسفالت مورد نیاز با همکاری فرمانداری و بنیاد مسکن انجام شود.

تعیین تکلیف اسناد مالکیت اراضی روستای درین نیز از دیگر موضوعات این نشست بود که با توجه به تداخل بخشی از پلاک‌های این دهستان با محدوده ثبتی بخش ۲۶ اردکان، مقرر شد اداره ثبت اسناد و املاک ظرف مدت دو ماه اقدامات لازم را برای انتقال سوابق و تعیین تکلیف مالکیت ثبتی این اراضی در حوزه ثبتی میبد انجام دهد.

همچنین درباره صدور اسناد مالکیت اراضی ۳۲ هکتاری روستای مزرعه بیده، مقرر شد فرمانداری و اداره راه و شهرسازی شهرستان تا حصول نتیجه، پیگیری و هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

در بخش دیگری از این نشست، بهسازی محوطه پیرامون امامزاده پیرچراغ بیده مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تأمین مصالح مورد نیاز از سوی دهیاری انجام شود و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نیز هزینه دستمزد اجرای طرح را تا تکمیل آن تأمین کند.

در این نشست، دستگاه‌های اجرایی مرتبط بر پیگیری مصوبات و همکاری برای تسریع در رفع مسائل و مشکلات این دو روستا تأکید کردند.