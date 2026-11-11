ایران در واکنش به اقدام دولت آرژانتین در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی و نیروی هوایی این کشور را سازمان تروریستی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای، اقدام دولت آرژانتین در معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی را مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و اقدامی خصمانه توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است: دولت آرژانتین برخلاف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، در اقدامی خصمانه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یکی از ارکان نیرو‌های مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران است، به‌عنوان نهاد تروریستی معرفی کرده است.

وزارت امور خارجه با استناد به اصل عمل متقابل و قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا» مصوب سال ۱۳۹۸ تصریح کرده است که تمامی کشور‌هایی که به هر نحو تصمیم ایالات متحده آمریکا در این زمینه را تأیید یا از آن حمایت کنند، مشمول عمل متقابل خواهند شد.

بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران نیروی دریایی و نیروی هوایی آرژانتین را مشمول قانون مذکور و مفاد آن دانسته و این دو نیرو را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی اعلام کرده است.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که مسئولیت تمامی پیامد‌های مترتب بر این اقدام بر عهده دولت آرژانتین خواهد بود.