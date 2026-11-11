به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد رضوانی، با اشاره به تصمیم اخیر برای آزادسازی قیمت تایر افزود: تولیدکنندگان متعهد شده‌اند محصولات را با قیمتی پایین‌تر از نرخ فعلی بازار به دست مصرف‌کنندگان برسانند.

وی با بیان اینکه فاصله قیمت کارخانه تا بازار در برخی تایرها به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد، افزود: این اختلاف قیمت عمدتاً نصیب واسطه‌ها و شبکه توزیع می‌شود و سهمی به تولیدکننده نمی‌رسد.

رضوانی گفت: با اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری و واگذاری آن به انجمن صنفی، تولیدکنندگان می‌توانند مواد اولیه را با قیمت واقعی تأمین کنند و در عین حال، با تقویت جریان نقدینگی و افزایش تولید، فاصله قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهند.

وی تأکید کرد: آزادسازی قیمت به معنای افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها نیست و در تعیین قیمت، قدرت خرید مردم و میزان تقاضا در بازار را در نظر خواهیم گرفت.

به گفته رضوانی، برای تایر خودروهای پرمصرفی مانند پراید و پژو که بیشتر مورد استفاده اقشار کم‌درآمد و فعالان ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی است، کمترین میزان افزایش قیمت و سود کارخانه در نظر گرفته خواهد شد.

مدیرعامل این کارخانه تایرسازی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت در اردیبهشت امسال و افزایش اخیر ۲۰ تا ۲۳ درصدی قیمت‌ها به‌طور متوسط در سایزهای مختلف، گفت: افزایش قیمت‌های آینده متناسب با رشد هزینه مواد اولیه و با سودی منطقی خواهد بود تا تولید مستمر ادامه پیدا کند.

رضوانی همچنین با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه افزود: بیش از ۳۰ درصد مواد اولیه صنعت تایر از خارج کشور تأمین می‌شود و تحریم‌ها، مشکلات لجستیکی و تخصیص ارز، این روند را دشوار کرده است. با این حال، با استفاده از مسیرهای زمینی و ریلی و تدابیر انجام‌شده، تولید بدون وقفه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ظرفیت اسمی این کارخانه ۳۵ هزار تن در سال است، افزود: برنامه تولید امسال بیش از ۴۱ هزار تن است و تاکنون هیچ کاهشی در تولید نداشته‌ایم.

رضوانی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخل، از اولویت تخصیص ارز به واردکنندگان انتقاد کرد و خواستار تسریع در تخصیص ارز و ثبت سفارش مواد اولیه برای تولید کنندگان شد.