به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در فضایی به مساحت هزار و ۲۰۰ مترمربع و در قالب ۱۳ صحنه، بخش‌هایی از ولادت پیامبر اسلام (ص) و زندگی و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را به تصویر کشیده است.

حجت‌الاسلام علی شفیعی افزود: با تلاش ۵۵ نفر از خادمان، صحنه‌هایی از ولادت و رحلت پیامبر (ص)، ماجرای سقیفه و شهادت حضرت زهرا (س) در این نمایشگاه بازسازی شده است.

وی اجرای نمایش آیینی، برپایی موکب فاطمی و آموزش مبانی دینی به کودکان و نوجوانان را از برنامه‌های جنبی این سوگواره اعلام کرد.

این نمایشگاه تا ۲۲ آبان دایر است.