به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، در بازدید شبانه از شهرک صنعتی سرخنکلاته گرگان، بر ضرورت شناسایی و رفع موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی تأکید کرد.

عبدالعلی کیان‌مهر کیان‌مهر با تأکید بر اینکه حضور میدانی مسئولان زمینه شناخت دقیق‌تر چالش‌های تولیدکنندگان را فراهم می‌کند، افزود: مشکلات واحدهای صنعتی باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط بررسی و راهکارهای عملیاتی برای رفع آن‌ها پیگیری شود.

معاون اقتصادی استاندار حمایت از تولیدکنندگان، صیانت از ظرفیت‌های صنعتی موجود، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال را از اولویت‌های مجموعه اقتصادی استان دانست و بر پیگیری مستمر مسائل مطرح‌شده تأکید کرد.

در این بازدید که با همراهی زارع مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و سجادی مدیرکل دفتر امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری انجام شد، چهار واحد تولیدی شامل «درب ضدسرقت»، «صنایع پلاستیکی جلالی»، «بهمن صدف» و «پویا کیسه» مورد بررسی قرار گرفت و مسائل و مشکلات آن‌ها به‌صورت میدانی ارزیابی شد.