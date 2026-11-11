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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: رفع موانع تولید و حمایت از ظرفیتهای صنعتی از اولویتهای اقتصادی استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، در بازدید شبانه از شهرک صنعتی سرخنکلاته گرگان، بر ضرورت شناسایی و رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی تأکید کرد.
عبدالعلی کیانمهر کیانمهر با تأکید بر اینکه حضور میدانی مسئولان زمینه شناخت دقیقتر چالشهای تولیدکنندگان را فراهم میکند، افزود: مشکلات واحدهای صنعتی باید با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط بررسی و راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها پیگیری شود.
معاون اقتصادی استاندار حمایت از تولیدکنندگان، صیانت از ظرفیتهای صنعتی موجود، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و توسعه سرمایهگذاری و اشتغال را از اولویتهای مجموعه اقتصادی استان دانست و بر پیگیری مستمر مسائل مطرحشده تأکید کرد.
در این بازدید که با همراهی زارع مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و سجادی مدیرکل دفتر امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری انجام شد، چهار واحد تولیدی شامل «درب ضدسرقت»، «صنایع پلاستیکی جلالی»، «بهمن صدف» و «پویا کیسه» مورد بررسی قرار گرفت و مسائل و مشکلات آنها بهصورت میدانی ارزیابی شد.