شبکه نمایش فیلم سینمایی «تا قهوه تان سرد نشده» (محصول ۲۰۱۸ ژاپن) را برای نخستین بار با مناسب‌سازی ویژه نابینایان و ناشنوایان روی آنتن می‌برد؛ در همین حال، برنامه «رویش» شبکه آموزش نیز به مبحث تخصصی کشاورزی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی درام و ماجراجویی «تا قهوه تان سرد نشده» به کارگردانی تسوکاهارا آیوکو و نویسندگی اوکودرا ساتوکو، پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ساعت ۲۳ از باکس فیلم‌های جدید شبکه نمایش پخش خواهد شد. این اثر روایتگر کافه‌ای در ژاپن است که مشتریان آن می‌توانند با نشستن روی صندلی‌ای خاص و نوشیدن یک فنجان قهوه، با رعایت ۵ قانون به گذشته سفر کنند.

آریمورا کاسومی، ایتو کنتارو و ایشیدا یوریکو از جمله بازیگران این فیلم هستند.

این اثر با تلاش واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش آن را برای مخاطبان ناشنوا با زیرنویس فارسی و برای نابینایان عزیز با استفاده از کانال صوتی شرح صحنه پخش می‌کند.

بازپخش این فیلم نیز جمعه ۲۲ آبان‌ماه در ساعت‌های ۷ و ۱۵ خواهد بود.

همچنین ، برنامه آموزشی «رویش» چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه حوالی ساعت ۱۹ با موضوع «اصول کاشت پاییزه کلزا» از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود.

در این برنامه دکتر حمید جباری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به تشریح اصول این کشت می‌پردازد.

برنامه «رویش» به تهیه‌کنندگی هادی خدادی و اجرای زهرا حاجیعلی، روز‌های زوج از شبکه آموزش پخش می‌شود.