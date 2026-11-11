با ورود سامانه بارشی جدید در روز دوشنبه ۲۵ آبان، بارندگی در مناطق مختلف مازندران و بارش پراکنده برف در ارتفاعات پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از آغاز بارش‌های پراکنده از اواخر وقت امشب در مازندران خبر داد و گفت: این بارش‌ها روز پنجشنبه در سطح استان ادامه خواهد داشت.

غلامپور افزود: امروز چهارشنبه ۲۰ آبان، جو استان پایدار است و افزایش نسبی دما را شاهد خواهیم بود؛ اما از اواخر وقت امشب، بارش‌های پراکنده از سمت غرب مازندران آغاز می‌شود.

وی با اشاره به خنک‌تر شدن هوا در روز پنجشنبه گفت: بارش‌های پراکنده در سطح استان ادامه دارد و از بعدازظهر به‌تدریج از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران افزود: از جمعه تا یکشنبه، جو استان دوباره پایدار خواهد شد و آسمان صاف تا قسمتی ابری، همراه با افزایش تدریجی دما پیش‌بینی می‌شود.

غلامپور گفت: روز دوشنبه با کاهش دما، بارندگی در استان آغاز می‌شود و در ارتفاعات نیز بارش‌های پراکنده برف دور از انتظار نیست.

وی در پایان درباره وضعیت دریای خزر گفت: دریا امروز نسبتاً مواج است و برای برخی فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.