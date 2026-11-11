مدیرعامل صندوق بازنشستگی مس گفت:فیش های حقوقی نجومی واقعی است، اما در زمان مدیریت من نبود و از ابتدای سال ۱۴۰۵ تمامی آن قرارداد‌ها لغو شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرخ فدائی در نشست خبری در خصوص فیش‌های حقوقی منتشرشده گفت: ارقام منتشرشده در این فیش‌های حقوقی درست و واقعی بود و فتوشاپ نبود، اما نکته مهم این است که آن فیش مربوط به دوره من نبود.

مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران ادامه داد: من در آبان ماه ۱۴۰۴ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه شدم، در حالی که قرارداد آن فرد توسط مدیرعامل قبلی در فروردین ۱۴۰۴ بسته شده بود.

وی با اشاره به اقدامات خود در این زمینه تصریح کرد: روز ۱۷ دی ۱۴۰۴ کمتر از ۲ ماه پس از انتصابم، طی نامه‌ای مکتوب به مدیر حراست صندوق، پرداخت‌های نامتعارف و حضور افراد غیرمرتبط را شناسایی و اعلام کردم.

فدائی یادآور شد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تمامی آن قرارداد‌ها لغو شد و هیچ‌یک از افرادی که فیش‌هایشان منتشر شد، اکنون در شرکت حضور ندارند، من خودم شروع‌کننده این حرکت بودم و تاوان آن را نیز داده‌ام.

وی به موضوع فیش‌های حقوقی پرسنل پیمانکاری مجتمع مس سرچشمه هم اشاره کرد و گفت: این موضوع مربوط به پرسنل پیمانکاری شرکت‌های سه و چهار در مجتمع مس سرچشمه بود که قرارداد آنها مربوط به قبل از من و در دوره مدیران صندوق در ۲ دوره قبل بسته شده بود. من هیچ‌جای این قصه نبودم، اما وقتی موضوع را دیدم، مقابل آن ایستادم، شاید ظاهر کار خیلی مؤمنانه نباشد، ولی تلاش می‌کنیم در باطن نیز رعایت کنیم.

وی درباره استفاده از بلیط بیزینس کلاس نیز گفت: بله، همانطور که رییس‌کل دادگستری استان کرمان نیز اشاره کرده، بنده از بلیط بیزینس‌کلاس استفاده کرده‌ام و این موضوع را پنهان نمی‌کنم و باید بگویم در عمده پرواز‌های قبلی نیز از بلیط بیزینس‌کلاس استفاده شده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی مس بیان کرد: اصل این موضوع برای یک مدیر تخلف نیست، اما در صندوقی که بازنشستگان برای معیشت و امرار معاش خود با مشکل روبه‌رو هستند، صد درصد کار پسندیده و اخلاقی نیست.

وی ابراز کرد: حتی یک ریال از مازاد پول بلیط اکونومی به بیزینس‌کلاس را از مجموعه صندوق بازنشستگی مصرف نکرده‌ام و با هزینه شخصی خریداری کرده‌ام، آن روز نیز به دلیل عجله‌ای که در مسیر داشتم، بلیط رفت و برگشت را به طور کامل خودم پرداخت کردم و تفاوت آن را از جیب شخصی دادم و اگر لازم باشد، حتی بیش از این نیز رعایت می‌کنم.