به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر عامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: یک شرکت دارویی با اختصاص ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخشی از سود حاصل از فروش محصولات دارویی ویژه بانوان شرایط آزادی یک مادر زندانی جرائم غیر عمد مالی را فراهم کرد.

اسدالله گرجی زاده افزود: مشارکت خیران و بنگاه‌های اقتصادی در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، تأثیر چشمگیری در کاهش جمعیت آماری زندان‌ها و حفظ بنیان خانواده‌ها دارد و این حرکت انسان دوستانه بار دیگر ثابت کرد که مسئولیت اجتماعی فراتر از تولید و اقتصاد است و لبخند مهربانی، می‌تواند زندگی یک خانواده را از نو بسازد و الگویی برای بنگاه‌های اقتصادی، صنایع و سایر شرکت‌ها باشد.

مدیرعامل این شرکت دارویی هم با اشاره به جایگاه زن و اولویت سلامت و حمایت اجتماعی وی در جامعه گفت: مسئولیت اجتماعی ما تنها به تولید و عرضه دارو محدود نیست، کمک به همنوع و بازگرداندن لبخند به لب‌های یک مادر و فرزندانش، برای ما افتخاری بزرگ است و امیدواریم بتوانیم با هم‌افزایی، گره‌های بیشتری از زندگی هموطنان نیازمند باز کنیم.