معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان با تأکید بر اینکه هوشمندسازی و گذر از سنتی به مدرن از مطالبات جدی ریاست سازمان بوده است، از کاهش ۷۵ درصدی مراجعات حضوری و افزایش کیفیت پاسخگویی به متقاضیان خدمات دانشجویی در بستر تیکت‌های پشتیبانی و تماس‌های تلفنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر محسن اللهیاری معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان در آیین توسعه خدمات الکترونیک سازمان، ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران و نهاد‌های همکار در رفع موانع بودجه‌ای و قراردادی گفت: از نخستین روز‌های آغاز به کار، رویکرد کلان سازمان امور دانشجویان، توسعه فناوری اطلاعات، حکمرانی داده و هوشمندسازی بوده است؛ زیرا اعتقاد راسخ داریم که تحقق دانشگاه و سازمان هوشمند و پاسخگو، در گروی داشتن سازمانی پیشرو و منطبق با فناوری‌های روز است.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان افزود: خوشبختانه با اهتمام ریاست سازمان و تلاش‌های تیم فنی، اعتبار پشتیبانی و توسعه سامانه‌های الکترونیک به صورت ویژه افزایش یافته است؛ موفقیتی که امروزه خروجی آن را در قالب کارنامه‌ای مستند و شفاف شاهد هستیم.

دکتر اللهیاری با ارائه آماری از عملکرد سامانه سجاد خاطر نشان کرد: تا کنون حدود ۳۰۰ تیکت پشتیبانی در سامانه پاسخ داده شده است. فعالیت تخصصی ۴۸ کارشناس در این بخش، بیانگر نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگویی نوین در سازمان است.

وی با اشاره به تحولات ساختاری مرکز تماس و میز خدمت سازمان بیان داشت: با ساماندهی و ایجاد ساختار کارشناس‌محور، میانگین تماس‌های ماهانه در سال جاری به حدود ۵۰۰۰ مورد رسیده است که ۷۰ درصد آن به راهنمایی مراجعان، ۲۵ درصد به پیگیری تیکت‌ها اختصاص دارد و مابقی مربوط به خطا‌های کاربری یا سیستمی است که این امر حاکی از کارآمدی فرآیندهاست.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان در پایان با تأکید بر صیانت از وقت و سرمایه مراجعان گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر مراجعات حضوری به سازمان تا ۷۵ درصد کاهش یافته است. سیاست قطعی ما، تکریم ارباب‌رجوع از طریق پاسخگویی مسئولانه در بستر الکترونیک است.