به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، عباس عباسی افزود: پیش از بارش‌های اخیر ورودی آب سد شهیدکاظمی بوکان بین ۵ تا ۶ مترمکعب در ثانیه متغیر بود، اما با بارندگی‌های اخیراین میزان به ۲۷ مترمکعب در ثانیه افزایش یافت که در این مقطع از سال کم‌نظیراست.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۲۶۴.۵ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد شهیدکاظمی ذخیره شده و میزان پرشدگی مخزن سد به ۴۲ درصد رسیده است.

مدیرامور منابع آب بوکان اظهارداشت: تراز دریاچه سد شهیدکاظمی اکنون به هزار و ۴۰۷.۸ متر رسیده که در مقایسه با تراز یک‌هزار و ۳۹۴.۷۵ متری در مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی داشته است.

عباسی با اشاره به میزان خروجی آب سد گفت: در حال حاضر ۲۰ مترمکعب آب در ثانیه از سد شهیدکاظمی خارج می‌شود که بخشی از آن برای تامین آب آشامیدنی و بخش دیگر برای تامین حق‌آبه زیست‌محیطی اختصاص دارد.

مدیرامور منابع آب بوکان با بیان اینکه سد شهیدکاظمی از منابع مهم تامین آب منطقه به شمار می‌رود، گفت: حوضه آبریز این سد حدود ۶۵۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و بخش‌هایی از استان‌های آذربایجان غربی و کردستان را در بر می‌گیرد.