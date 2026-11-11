به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اردوی راهیان نور دختران دانش‌آموز، فرصتی بی‌نظیر برای آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت و مرور حماسه‌های دفاع مقدس فراهم کرده است. امسال، این سفر معنوی با شکوهی متفاوت و از مقابل خانه‌ای آغاز شد که در جریان حمله آمریکا، چهار شهید از یک خانواده را به ارمغان آورد؛ حماسه‌ای که در میان آن، شهادت دختری دانش‌آموز، پیوندی عمیق میان نسل گذشته و امروز برقرار کرد.