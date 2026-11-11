به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، شادمهر زهدی گفت: تاکنون سوخت مورد نیاز ۷۰ درصد خانوار‌های مشمول این طرح تأمین شده است.

وی افزود: از مجموع ۵۵ هزار و ۸۰ خانوار مشمول طرح توزیع نفت سفید، تاکنون ۳۵ هزار و ۵۶ خانوار سوخت مورد نیاز خود را دریافت کرده‌اند و تأمین سوخت خانوار‌های باقی‌مانده نیز در حال انجام است.

زهدی با اشاره به اولویت‌بندی توزیع نفت سفید ادامه داد: در مرحله نخست، روستا‌های کوهستانی و صعب‌العبور و مناطقی که در شرایط بحرانی احتمال افت فشار یا قطعی گاز در آنها وجود دارد، در اولویت دریافت سوخت قرار گرفته‌اند و در مراحل بعدی سایر روستا‌ها نیز تحت پوشش قرار می‌گیرند.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان‌شمالی با بیان اینکه حدود ۲۵ درصد روستا‌های استان در جامعه هدف این طرح قرار دارند، گفت: روستا‌های شهرستان‌های راز و جرگلان، اسفراین، بام و صفی‌آباد، دهستان سنگر فاروج، بخش شیرین‌سوی مانه، دهستان گیفان و قتلیش بجنورد از مناطق هدف توزیع نفت سفید هستند. در سایر شهرستان‌ها نیز روستا‌های صعب‌العبور به‌صورت پراکنده تحت پوشش قرار دارند.

وی با تأکید بر آمادگی استان برای تأمین سوخت در شرایط بحرانی تصریح کرد: ظرفیت انبار‌های نفت بجنورد و اسفراین به‌طور کامل تکمیل شده و از نظر ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی هیچ‌گونه کمبودی وجود ندارد.

زهدی درباره وضعیت جایگاه‌های توزیع نفت نیز خاطرنشان کرد: با توجه به تناوب توزیع و ظرفیت متفاوت جایگاه‌ها، هر مرکز به محض کاهش موجودی، مجدداً شارژ و ظرفیت آن تکمیل می‌شود.

وی در پایان با اشاره به نگرانی برخی خانوار‌ها درباره احتمال قطعی گاز گفت: پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین سوخت مورد نیاز مردم انجام شده و در صورت بروز هرگونه بحران، آمادگی لازم برای تأمین نفت سفید وجود دارد؛ بنابراین شهروندان از این بابت نگرانی نداشته باشند.