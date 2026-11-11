به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمدتقی سلطانی گفت: دو جوان در یکی از خیابان‌های شهر به‌دلیل راهبندان مشاجره کردند و اختلافشان به درگیری فیزیکی کشید. به گفته‌ یکی از طرفین با چماق به دیگری ضربه زد و متواری شد و مجروح در بیمارستان جان باخت.

وی ادامه داد: متهم در کمتر از ۴۸ ساعت پس از قتل در یکی از شهرستان‌های استان دستگیر شد و پس از مواجهه با شواهد به قتل اعتراف کرد و پرونده‌اش به مرجع قضائی تحویل داده شد.