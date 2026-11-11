برای تامین نیاز بیماران به ماده‌ای حیاتی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: برای تامین نیاز بیماران، روز جمعه ۲۲ آبان ماه مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مرکز اهدای خون خواجو شهر اصفهان از ساعت ۸ تا ۱۲:۳۰ منتظر حضور اهداکنندگان از هر گروه خونی می‌باشد.

کیان دهراب‌پور افزود: اهداکنندگان همراه با کارت ملی خود با مراجعه به مراکز اهدای خون یاریگر بیماران بوده و با هر بار اهدای خون جان سه نفر را نجات دهند.

در استان اصفهان ۱۱ مرکز اهدای خون فعال است که دو مرکز آن متعلق به شهر اصفهان است.