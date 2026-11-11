آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی پنج‌طبقه در منطقه کیانمهر کرج، بامداد امروز به مصدومیت ۱۱ نفر و تخلیه اضطراری ۳۷ نفر از ساکنان این ساختمان منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، این حادثه در انتهای گلستان نهم منطقه کیانمهر و در طبقه دوم یک ساختمان ۲۰ واحدی رخ داد که با انتشار دود در طبقات مختلف، ساکنان ساختمان را با خطر مواجه کرد.

جابر خوشگرد، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، در تشریح جزئیات این حادثه گفت: پس از اعلام وقوع حریق از طریق سامانه ۱۲۵، نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۳۳، ۲۷، ۲۴ و ۱۴ بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات مهار آتش، تخلیه ساکنان و ایمن‌سازی ساختمان را به‌صورت هم‌زمان آغاز کردند و در جریان این عملیات، ۳۷ نفر از ساکنان که به‌دلیل انتشار دود در معرض خطر قرار داشتند، از ساختمان خارج و به محل امن منتقل شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرج با اشاره به امکانات به‌کارگیری‌شده برای مهار این حادثه اظهار کرد: این عملیات با مشارکت ۲۰ نیروی عملیاتی و استفاده از هفت دستگاه خودروی امدادی انجام شد و آتش‌سوزی با تلاش آتش‌نشانان مهار شد.

از سوی دیگر، دکتر مهدوی، رئیس اورژانس استان البرز نیز با اعلام مصدومیت ۱۱ نفر در این حادثه گفت: پس از اعلام وقوع آتش‌سوزی، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای ارزیابی وضعیت مصدومان، ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و انتقال آنان به مراکز درمانی انجام گرفت.

این حادثه بامداد امروز رخ داد و با حضور هم‌زمان نیروهای آتش‌نشانی و اورژانس، عملیات اطفای حریق، امدادرسانی به مصدومان و انتقال ساکنان به محل امن انجام شد.