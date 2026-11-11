به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، سیدمجتبی علوی‌مقدم در نشست بررسی و پیگیری طرح ساماندهی سیلاب‌های ورودی به شهر با تأکید بر ضرورت اتخاذ راهکار‌های فنی و پایدار برای مدیریت روان‌آب‌ها و پیشگیری از مخاطرات ناشی از ورود سیلاب به محدوده شهری، گفت: ساماندهی سیلاب‌های ورودی به غلامان باید بر مبنای مطالعات کارشناسی، بررسی دقیق مسیر‌های جریان آب و پیش‌بینی سازه‌های متناسب با شرایط توپوگرافی و هیدرولوژیکی منطقه دنبال شود.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، احداث کانال هدایت سیلاب همراه با حوضچه‌های رسوب‌گیر به عنوان یکی از راهکار‌های اصلی طرح در دستور کار قرار گرفته تا ضمن کنترل و هدایت جریان‌های سطحی، از ورود رسوبات و آسیب‌های احتمالی به محدوده شهری جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی با اشاره به ضرورت بازنگری در مبانی مطالعاتی طرح تصریح کرد: مقرر شد مشاور قبلی شرکت آب منطقه‌ای ظرف مدت دو ماه، مطالعات و طرح‌های موجود را به‌روزرسانی و گزارش کارشناسی آن را برای بررسی و پیگیری به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ارسال کند.

علوی‌مقدم همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه‌های تخصصی در فرآیند مطالعات تأکید کرد و گفت: مشاور شرکت آب منطقه‌ای و مشاور حوزه آبخیزداری باید با برگزاری جلسات مشترک، ابعاد مختلف طرح را بررسی و راهکار‌های پیشنهادی را از منظر مدیریت حوضه آبریز، کنترل روان‌آب‌ها و ملاحظات اجرایی با یکدیگر تطبیق دهند تا تصمیم‌گیری نهایی بر پایه یک طرح جامع و هماهنگ انجام شود.

وی در ادامه، تأمین نیاز‌های زیرساختی شهر غلامان را از دیگر محور‌های مورد توجه در این نشست دانست و افزود: فرمانداری شهرستان راز و جرگلان موظف شد مکاتبات و پیگیری‌های لازم برای اعلام و احصای نیاز آب شرب شهر غلامان را انجام دهد تا این موضوع نیز در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دستگاه‌های متولی مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست، ضمن بررسی ابعاد فنی و اجرایی ساماندهی سیلاب‌های ورودی به شهر غلامان، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، تکمیل مطالعات کارشناسی و پیگیری زمان‌بندی‌شده مصوبات برای دستیابی به راهکاری عملیاتی و پایدار تأکید شد.