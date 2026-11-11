مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت در سال گذشته حدود ۲۰ همت به حوزه بهداشت و درمان کشور کمک کردند.

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت بهداشت: کمک ۲۰ همتی خیران به حوزه بهداشت و درمان

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت بهداشت: کمک ۲۰ همتی خیران به حوزه بهداشت و درمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین فرهانچی در سفر به دزفول اظهار کرد: سازمان‌های مردم نهاد و خیران سلامت از خرید ویلچر تا ساخت یک بیمارستان به طور کامل با وزارت بهداشت مشارکت دارند.

وی افزود: در برخی دانشگاه‌ها ۱۰۰ مورد کمک و در برخی دیگر، بیش از پنج هزار مورد کمک از سوی خیران و سازمان‌های مردم‌نهاد اهدا می‌شود.

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: سال گذشته کل منابع مالی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حدود ۲هزار و ۵۰۰ همت بود که ۴۰ تا ۴۵ درصد آن توسط بیماران و ۲۰ همت آن توسط سازمان‌های مردم نهاد و خیران سلامت تامین شد و بودجه دولت به وزارت بهداشت نیز حدود ۸۰۰ همت بود.

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه در سفر به دزفول علاوه بر بازدید از طرح های در حال اجرای دزفول از جمله بیمارستان یازهرا در نشست ستاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول نیز شرکت کرد.