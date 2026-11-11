مردم ساری امشب چهارشنبه ۲۰ آبان، همزمان با آیین وداع با پیکر ۱۰ شهید دوران دفاع مقدس، با پیکر شهید بسیجی مهدی محمدزاده از شهدای دفاع مقدس سوم وداع می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مردم ساری امشب چهارشنبه ۲۰ آبان، همزمان با آیین وداع با پیکر ۱۰ شهید دوران دفاع مقدس با پیکر شهید بسیجی مهدی محمدزاده از شهدای دفاع مقدس سوم وداع می‌کنند.

این آیین از ساعت ۲۰:۳۰ در میدان آیینی امام حسین (ع) ساری برگزار می‌شود و مردم با پیکر این شهید، از رزمندگان گردان امام حسین (ع) لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا، وداع خواهند کرد.

همچنین آیین تشییع پیکر ۱۰ شهید دفاع مقدس، ساعت ۹ صبح جمعه ۲۲ آبان، از میدان امام خمینی (ره) ساری آغاز می‌شود و تشییع‌کنندگان پس از عبور از میدان شهید قاسمی و میدان ساعت، به میدان شهدا می‌رسند.

پیکر شهید مهدی محمدزاده نیز ظهر جمعه به زادگاهش، روستای پاشاکلای بندرج در بخش دودانگه ساری، منتقل می‌شود تا در آیینی جداگانه تشییع و به خاک سپرده شود.

این بسیجی مدافع وطن، عصر ۱۵ آبان ۱۴۰۵ در جریان تجاوز آمریکا به ایران و پس از حضور در مناطق عملیاتی سواحل مکران در جنوب کشور برای دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی، به شهادت رسید.