به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این انتخابات به‌صورت نمادین در مدرسه پسرانه شاهد غدیر بافق نیز برگزار شد و دانش‌آموزان با حضور در پای صندوق‌های رأی، نامزد‌های مورد نظر خود را برای عضویت در شورای دانش‌آموزی انتخاب کردند.

دانش‌آموزان با شرکت در این انتخابات، ضمن تجربه مشارکت در یک فرایند انتخاباتی، نمایندگان خود را برگزیدند تا با انتقال دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و مطالبات دانش‌آموزان، در بهبود فضای آموزشی و ارتقای فعالیت‌های مدرسه نقش‌آفرینی کنند.