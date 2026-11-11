رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی درجمع جانبازان هشت سال دفاع مقدس گفت: آینده کشور در مدرسه شکل می‌گیرد وبرای تقویت اقتدار علمی کشور، باید حرکت پرشتاب علم و فناوری را در آموزش‌وپرورش پیگیری کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در جمع جانبازان هشت سال دفاع مقدس و حاضران در تجمع شبانه مردم اصفهان، با اشاره به توصیه رهبر شهید انقلاب به مجموعه تعلیم و تربیت اظهار داشت: باید حرکت پرشتاب علم و فناوری را در آموزش‌وپرورش پیگیری کنیم. اگر اقتدار علمی در نظام تعلیم و تربیت شکل بگیرد، زمینه تقویت اقتدار کشور در عرصه‌های دیگر، از جمله عرصه نظامی، نیز فراهم می‌شود.

وی با اشاره به نقش آموزش‌وپرورش در تربیت دانش‌آموزان در تراز انقلاب اسلامی افزود: دشمن می‌کوشد برای نسل جوان هویت‌های ساختگی ایجاد کند، در ذهن آنان شبهه بیندازد و دستاورد‌های کشور را کم‌رنگ جلوه دهد. ما در آموزش‌وپرورش وظیفه داریم با همراهی مردم، هم به پیشرفت علمی کشور کمک کنیم و هم دانش‌آموزانی تربیت کنیم که هویت ملی و اسلامی خود را بشناسند و با ارزش‌ها و دستاورد‌های کشور آشنا باشند.

محمودزاده با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از رزمندگان گفت: چند ماه است که رزمندگان در میدان از کشور دفاع می‌کنند و مردم نیز با حضور در تجمعات شبانه از رزمندگان، دولت و نظام جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنند؛ امیدواریم این همراهی تا پیروزی نهایی ادامه پیدا کند و کشور همچنان در مسیر آرمان‌های نهضت امام خمینی (ره) و شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» پیش برود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، یاد امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه دانش‌آموزان، معلمان و سرداران شهید را گرامی داشت و بیان کرد: سلام گرم وزیر آموزش‌وپرورش را به رزمندگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس ابلاغ می‌کنم و از شورای هماهنگی مؤسسان، مسئولان حوزه مشارکت‌های مردمی و همکارانم در آموزش‌وپرورش استان اصفهان برای همراهی در این تجمع قدردانی می‌کنم.

وی گفت‌: حدود ۳۶ هزار دانش‌آموز و حدود پنج هزار فرهنگی در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند. دشمن‌شناسی از مضامین وصیت‌نامه‌های این شهداست و ما در آموزش‌وپرورش وظیفه داریم با روشنگری و جهاد تبیین، پیام آنان را به نوجوانان و جوانان منتقل کنیم.

محمودزاده با اشاره به توصیه «تحصیل، تهذیب و ورزش» به نسل جوان توضیح داد: آینده کشور در مدرسه شکل می‌گیرد و دانش‌آموزان با جدیت در تحصیل می‌توانند به پیشرفت علم و فناوری کمک کنند. انس با قرآن و نماز به تقویت سلامت فکری و روحی آنان کمک می‌کند و ورزش نیز در حفظ سلامتشان نقش دارد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و جنگ ۳۳روزه و با اشاره به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان می‌توانند با الگو گرفتن از شهدا و درس گرفتن از تجربه‌های گذشته، راه آنان را ادامه دهند و آرمان‌های انقلاب اسلامی را پاس بدارند.