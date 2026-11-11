به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ در این تجمع شبانه که با سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) همراه بود، مقام و منزلت بانوی بزرگ اسلام گرامی داشته شد و گروه‌های مختلف مردم در فضایی آمیخته با حال و هوای معنوی و سوگواری گردهم آمدند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با برپایی تجمع خیابانی، ارادت و دلبستگی خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) ابراز می‌کنند و در سوگ شهادت بانوی دو عالم به عزاداری می‌پردازند.