استاندار گیلان خواستار نقش‌آفرینی مؤثرتر شبکه بانکی در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و درمانی در استان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در نشست شورای هماهنگی بانک‌های گیلان که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت افزایش سهم فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری از منابع بانکی، گفت: عملکرد بانک‌های استان باید بر اساس شاخص‌های مشخص و قابل سنجش ارزیابی شود تا میزان مشارکت هر بانک در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و حمایت از تولید مشخص شود.

وی با بیان اینکه مانده سپرده‌ها، مانده تسهیلات و میزان تسهیلات پرداخت‌شده در دوره‌های مختلف از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد بانک‌هاست، افزود: با بررسی این شاخص‌ها تا پایان سال، باید مشخص شود کدام بانک‌ها در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، تأمین سرمایه مورد نیاز واحد‌های تولیدی و پیشبرد طرح‌های سرمایه‌گذاری عملکرد مؤثرتری داشته‌اند.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان در بخش‌های صنایع دریایی، صنایع غذایی، کشاورزی و گردشگری و ضرورت افزایش نقش بانک‌ها در تأمین مالی طرح‌های مرتبط، گفت: این توانمندی‌ها علاوه بر افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی، می‌تواند به تقویت زنجیره‌های تأمین و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی کمک کند.

استاندار گیلان همچنین به نقش زیرساخت‌های اقتصادی استان در تأمین نیاز‌های کشور اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های موجود در حوزه ذخیره‌سازی گندم و تأمین سوخت نیروگاه‌ها نشان‌دهنده جایگاه گیلان در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و تأمین کالا‌ها و انرژی مورد نیاز کشور است.

ظرفیت گیلان برای توسعه صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی

هادی حق‌شناس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه صنایع دارویی و پزشکی، افزود: گیلان از توانمندی‌های صنعتی و نیروی انسانی متخصص برای توسعه تولید محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی برخوردار است و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کند.

وی با اشاره به انجام اقدامات اولیه برای فعالیت یک شرکت تولید سرم در استان، گفت: توسعه چنین فعالیت‌هایی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، می‌تواند جایگاه گیلان را در زنجیره تأمین محصولات راهبردی حوزه سلامت کشور تقویت کند.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران، گفت: استفاده از ظرفیت نیرو‌های متخصص و توانمندی‌های صنعتی استان به حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری و تسهیل شرایط فعالیت واحد‌های تولیدی نیاز دارد که شبکه بانکی می‌تواند در تحقق این هدف نقش مهمی داشته باشد.

تأکید بر توزیع متوازن سرمایه‌گذاری و امکانات در کشور

هادی حق‌شناس با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور، افزود: گیلان با برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، زیرساخت‌های اقتصادی و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را دارد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این استان، علاوه بر افزایش تولید و اشتغال، به تقویت اقتصاد ملی نیز کمک خواهد کرد.

ضرورت حمایت بانکی از توسعه زیرساخت‌های درمانی گیلان

وی همچنین با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های حوزه سلامت، گفت: گیلان با وجود برخورداری از ظرفیت مناسب نیروی انسانی پزشکی، از نظر زیرساخت‌های درمانی و تعداد تخت‌های بیمارستانی با محدودیت‌هایی مواجه است که رفع آنها به توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی نیاز دارد.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت مشارکت بیشتر شبکه بانکی در توسعه زیرساخت‌های درمانی، گفت: حمایت از طرح‌های بیمارستانی، توسعه مراکز درمانی و تأمین تجهیزات پزشکی می‌تواند در ارتقای خدمات سلامت و پاسخ‌گویی به نیاز‌های درمانی مردم استان مؤثر باشد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از منابع مالی برای توسعه اقتصادی گیلان، گفت: انتظار می‌رود بانک‌های استان با شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش مشارکت در تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار، نقش مؤثرتری در رونق تولید، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و خدماتی گیلان ایفا کنند.