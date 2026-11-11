اهدای ماکت پهپاد شاهد ۱۳۶ و موشک فاتح به تولیت آستان قدس رضوی
مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران : نیروی هوافضای سپاه مقتدرانه در میدان است
مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران با تأکید بر تداوم اقتدار و آمادگی دفاعی این نیرو گفت: نیروی هوافضای سپاه همانند گذشته و با اقتدار در میدان حضور دارد و مسیر خود را با قدرت ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، سردار بلالی دیشب در یادواره شهدای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که همزمان با سالگرد شهادت سردار «حسن طهرانیمقدم» و هفته هوا فضا در حرم مطهر رضوی برگزار شد با اشاره به نقش شهدا در شکلگیری توان دفاعی کشور تصریح کرد: اقتدار موشکی و قدرت نیروهای مسلح توسط شهدا بخصوص شهدای هوافضا شکل گرفته است و اگر مجاهدت آنان نبود، به هیچ عنوان به این مرتبه از قدرت و اقتدار، نمیرسیدیم.
مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ادامه داد: ما تا پایان عمر خود را مدیون شهدا میدانیم و باید در مسیر آنان حرکت کنیم و برای تحقق ایران قوی، تلاش داشته باشیم.
وی با اشاره به توانمندیهای نیروی هوافضای سپاه و عملکرد آن در جنگهای تحمیلی دوم و سوم، بر تداوم این مسیر تأکید کرد و گفت: نیروی هوافضای سپاه با همان اقتداری که در این دو جنگ از خود نشان داد، به مسیر خود ادامه خواهد داد.
مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران همچنین با اشاره به حضور مردم در صحنههای اجتماعی و خیابانی خاطرنشان کرد: مردم حضور در سنگر خیابان را ادامه دهند و ما نیز در میدان نبرد، در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت ادامه مسیر شهدا، افزود: شهدا مسیری را طی کردند که به هدف خود رسیدند و ما نیز باید در جای پای آنان قدم بگذاریم تا بتوانیم به همان مقصد، دست پیدا کنیم.
سردار بلالی در پایان پیام سردار سرتیپ پاسدار «سید مجید موسوی» فرمانده نیروی هوافضا سپاه پاسداران به تولیت آستان قدس رضوی را قرائت کرد.
در پایان این همایش مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران به نمایندگی از سردار مجید موسوی، ماکت پهپاد شاهد ۱۳۶ و موشک فاتح را به تولیت آستان قدس رضوی، اهدا کرد.