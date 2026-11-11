با اشاره به نقش شهدا در شکل‌گیری توان دفاعی کشور تصریح کرد: اقتدار موشکی و قدرت نیرو‌های مسلح توسط شهدا بخصوص شهدای هوافضا شکل گرفته است و اگر مجاهدت آنان نبود، به هیچ عنوان به این مرتبه از قدرت و اقتدار، نمی‌رسیدیم.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ادامه داد: ما تا پایان عمر خود را مدیون شهدا می‌دانیم و باید در مسیر آنان حرکت کنیم و برای تحقق ایران قوی، تلاش داشته باشیم.

وی با اشاره به توانمندی‌های نیروی هوافضای سپاه و عملکرد آن در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، بر تداوم این مسیر تأکید کرد و گفت: نیروی هوافضای سپاه با همان اقتداری که در این دو جنگ از خود نشان داد، به مسیر خود ادامه خواهد داد.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران همچنین با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و خیابانی خاطرنشان کرد: مردم حضور در سنگر خیابان را ادامه دهند و ما نیز در میدان نبرد، در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم.