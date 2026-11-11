به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر سهراب کیهانی، فوق‌تخصص ارتوپدی، عضو شورای درمان فدراسیون پ‍‍زشکی ورزشی و نایب رئیس فدراسیون بسکتبال، با تشریح آخرین وضعیت درمانی پریا مهرمند، بسکتبالیست مصدوم تیم آکادمی سحر، از انجام نخستین عمل جراحی این ورزشکار در تهران خبر داد و تأکید کرد که ۴۸ ساعت آینده در تعیین مسیر درمان وی اهمیت حیاتی دارد.

وی گفت: ورزشکار عزیز ما ۱۷ آبان در سانحه واژگونی اتوبوس تیم آکادمی سحر دچار آسیب‌دیدگی شدید شد و سه شنبه (۱۹ آبان) به تهران منتقل گردید. آقای احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، آقای غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پ‍‍زشکی ورزشی و آقای جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال نیز شخصاً پیگیر وضعیت درمانی این ورزشکار هستند و در حال حاضر پریا مهرمند در یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران بستری و اقدامات درمانی تخصصی برای وی در حال انجام است.

دکتر کیهانی افزود: خوشبختانه همکاران ما در استان خوزستان با انجام به موقع و موفقیت آمیز عمل جراحی پیوند عروق در پای این ورزشکار، توانستند جریان خون را در اندام آسیب‌دیده برقرار کنند. اهمیت این اقدام به اندازه‌ای بود که اگر این عمل با موفقیت انجام نمی‌شد، احتمال قطع پای ایشان وجود داشت. پس از انتقال به تهران نیز بنده به همراه دکتر آرش ملکی، متخصص ارتوپدی و دکتر حسینی، متخصص عروق، نخستین عمل جراحی را روی پای این ورزشکار انجام دادیم.

عضو شورای درمان فدراسیون پزشکی ورزشی ادامه داد: در این عمل جراحی تلاش کردیم ضمن شست و شو، شرایط اکسیژن‌رسانی به اندام را بهبود ببخشیم که خوشبختانه تا حدودی محقق شد. با این حال، باید تأکید کنم که ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده برای ما بسیار حیاتی است و بر اساس نتایج حاصل از این دوره، درباره مراحل بعدی درمان تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

وی گفت: خوشبختانه روند درمان پریا مهرمند مورد توجه و پیگیری مسئولان نیز قرار دارد و حتی دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز پیگیر وضعیت درمانی ایشان هستند. این همراهی و توجه می‌تواند در پیشبرد روند درمان مؤثر باشد.

نایب رئیس فدراسیون بسکتبال افزود: با توجه به وسعت آسیب‌دیدگی با یک پروسه درمانی پیچیده و طولانی مواجه هستیم و ممکن است درمان ایشان چند ماه به طول بینجامد و در حال حاضر تمام تلاش ما روی بهبود شرایط عمومی و موضعی آسیب‌دیدگی متمرکز است.