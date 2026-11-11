به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ در پی گلایه‌های مکرر شهروندان بیرجندی از بوی نامطبوع کشتارگاه واقع در حاشیه این شهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با دادستان مرکز استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، وضعیت زیست‌محیطی و بهداشتی کشتارگاه، به عنوان منشاء بوی نامطبوع و پیامد‌های آن برای ساکنان مناطق همجوار به‌طور مشروح بررسی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با تاکید بر اینکه این موضوع به مطالبه جدی و مردمی تبدیل شده گفت: ضرورت دارد با نظر همه دستگاه‌های اجرایی مسئول. موضوع بررسی و وضعیت موجود در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

بر اساس این گزارش، انتشار بوی نامطبوع و آلودگی ناشی از فعالیت کشتارگاه، آرامش و کیفیت زندگی ساکنان نزدیک این کشتارگاه را تحت تأثیر قرار داده و پیگیری مستمر آن از سوی دستگاه‌های نظارتی ضروری است.

در ادامه این دیدار، دادستان با تاکید بر این که وضعیت سلامت مردم خط قرمز ماست و با اشاره به اینکه رعایت الزامات و ضوابط قانونی زیست محیطی نه تنها توسط این واحد بلکه از سوی همه‌ی واحد‌های صنعتی، خدماتی و معدنی باید رعایت شود گفت: دانشگاه علوم پزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل دامپزشکی و حفاظت محیط زیست استان نیز الزامات قانونی را اعمال و در سریعترین زمان ممکن جلسه‌ای با حضور سایر دستگاه‌های متولی برگزار کنند و پس از طرح دیدگاه‌ها و اظهار نظر کارشناسی، وضعیت این واحد تعیین تکلیف و اقدامات قانونی لازم در این خصوص اجرا شود.