امروز وزش باد‌های شدید جنوب غربی تا شمال غربی در مناطق دریایی استان و در خلیج فارس تند باد شدید و طوفانی شدن دریا پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از صبح امروز تا ساعات بعدازظهر تند باد شدید شمال غربی و طوفانی شدن دریا در خلیج فارس با تاکید بر مناطق فراساحل غربی پیش بینی می‌شود.

مرضیه سی سی پور افزود: بیشینه سرعت باد در مناطقی از خلیج فارس در محدوده فراساحل غربی و جنوب جزایر کیش و لاوان به ۸۰ کیلومتر بر ساعات و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۳۰۰ سانتیمتر میرسد که توصیه می‌شود، شناور‌های سبک و صیادی از رفت و آمد جدا خودداری کنند و تدابیر لازم در بنادر استان خصوصا بنادر غربی صورت پذیرد.

وی گفت: کشتی‌های تجاری از رفت و آمد به مقاصد استان‌های بوشهر و خوزستان خودداری کنند.

سی سی پور افزود: وزش باد‌های شدید شمال غربی و مواج بودن دریا تا ساعات بعدازظهر شنبه ۲۳ آبان بویژه در خلیج فارس تداوم دارد.

کارشناس هواشناسی گفت: از ساعات ظهر امروز با گذر یک موج بارشی از جنوب کشور، در نقاطی از استان از جمله مناطق و جزایر غربی، بتدریج مناطق شمالی و پاره‌ای از مناطق مرکزی و شرقی استان و تنگه هرمز رگبار باران و رعدوبرق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است.

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وی افزود: این موج بارشی تا ساعات بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۱ آبان فعالیت دارد و از ساعات بعدازظهر امروز در برخی نقاط شمالی و غربی و پاره‌ای از نقاط شرقی تشدید سامانه بارشی پیش بینی می‌شود که توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی امروز و فردا به علت ابرناکی و گذر سامانه بارشی کاهش نسبی دمای بیشینه مورد انتظار است.