به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سردار محمدعلی نظری، در مراسم تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قلعه‌گنج، با اشاره به انتصاب سرهنگ مرادی به‌عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج قلعه‌گنج افزود: وی از بدنه بسیج رشد کرده و مراحل مختلف مسئولیت را از پایگاه مقاومت و حوزه تا گردان و جانشینی ناحیه تجربه کرده است. همچنین به دلیل سال‌ها حضور در این منطقه، شناخت خوبی از ظرفیت‌ها، مشکلات و اقتضائات شهرستان دارد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مردمی برای ایجاد امنیت پایدار تصریح کرد: محلات اسلامی باید با محوریت مسجد، ائمه جمعه و جماعات و همراهی مردم شکل بگیرند؛ چراکه هر محله باید در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و دفاعی برای شناسایی و رفع مشکلات خود توانمند شود.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به تجربه موفق برخی محلات اسلامی در استان کرمان خاطرنشان کرد: در بعضی از محلات، مردم با تشکیل صندوق‌های محلی، پرداخت تسهیلات، اشتغال‌زایی و پیگیری مشکلات عمرانی و اجتماعی، بخش مهمی از نیاز‌های خود را برطرف کرده‌اند و این الگو باید در مناطق کمتر برخوردار نیز با جدیت دنبال شود.

سردار نظری تعامل سازنده با سازمان‌ها و نهاد‌ها و گسترش گروه‌های جهادی و بسیج اقشار را از دیگر ضرورت‌های این مسیر برشمرد و افزود: در این تعاملات، مسجد باید محور شناسایی اولویت‌ها باشد تا امام جماعت و مردم هر محله و روستا بتوانند نیاز‌های واقعی خود را مطرح کنند و دستگاه‌های مسئول را برای رفع آنها همراه سازند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با بیان اینکه نباید تحت تأثیر عملیات روانی دشمن قرار گرفت، اظهار کرد: تضعیف مسئولان، خادمان مردم و نیرو‌های مسلح از جمله اهدافی است که دشمن دنبال می‌کند و گاهی با طرح برخی ادعا‌ها و فضاسازی‌ها تلاش می‌کند اعتماد عمومی و روحیه ایستادگی جامعه را خدشه‌دار کند.

سردار نظری با اشاره به نقش مردم در ناکام گذاشتن راهبرد‌های دشمن طی ۴۸ سال گذشته بیان کرد: دشمن در جنگ‌های مختلف، از جنگ تحمیلی و ترور و کودتا تا تحریم و تهدید، همواره به دنبال تضعیف اراده ملت ایران و تحمیل سازش و تسلیم بوده است، اما مردم در بزنگاه‌های حساس با حضور خود نقشه‌های آنان را ناکام گذاشته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی خاطرنشان کرد: امروز نباید با دامن زدن به اختلافات فرعی و سیاسی، اصل وحدت و ایستادگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داد؛ چراکه دشمن همچنان به دنبال فرسایش اقتصادی، کاهش تاب‌آوری اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی است و مقابله با این راهبرد، هوشیاری و همدلی همه جریان‌ها و مسئولان را می‌طلبد.