به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه دو اصفهان گفت: در راستای تامین بخشی از نیاز‌های معیشتی مددجویان تحت پوشش و حمایت از خانواده‌های نیازمند، ۱۵۰ بسته معیشتی با هم‌افزایی و مشارکت مرکز نیکوکاری حضرت‌ام‌البنین (س) به ارزش هر بسته بیش از ۵ میلیون تومان بوده و در مجموع یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اقلام معیشتی و ضروری به خانواده‌های مشمول اهدا شده است.

علیرضا حق‌شناس با تشریح اقلام توزیع‌شده بیان کرد: این بسته‌ها شامل برنج، ماهی، پنیر، سویا، ماکارونی، رب گوجه‌فرنگی، روغن، سوسیس، انار، صابون و مواد شوینده، همچنین پنج تکه لباس بچگانه بوده که با هدف پاسخگویی به بخشی از نیاز‌های اساسی خانواده‌ها تهیه شده است.

رئیس کمیته امداد منطقه دو اصفهان با قدردانی از مشارکت و همراهی ارزشمند مرکز نیکوکاری حضرت‌ام‌البنین (س) تاکید کرد: توسعه تعامل با مراکز نیکوکاری و بهره‌گیری از ظرفیت خیران و نیکوکاران، نقش موثری در گسترش حمایت‌های معیشتی و تقویت فرهنگ همدلی و مشارکت اجتماعی دارد و این همکاری‌ها در مسیر خدمت‌رسانی به خانواده‌های نیازمند تداوم خواهد داشت.