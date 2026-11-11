تأسیساتِ حیاتیِ بیمارستانِ سوانح سوختگی و روانپزشکی زارع ساری با هدفِ افزایشِ بهره‌وریِ انرژی و پایداریِ خدمات‌رسانی درمانی، نوسازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بیمارستان سوانح سوختگی و روانپزشکی زارع ساری به عنوان یکی از مراکز کلیدی و مرجع درمان سوختگی در شمال کشور، روزانه پذیرای شمار زیادی از بیماران بومی و استان‌های همجوار است.

تداومِ ارائه خدمات در این مرکزِ درمانی، وابستگی مستقیمی به پایداری تأسیسات و سیستم‌های گرمایشی دارد؛ موضوعی که فرسودگی تجهیزات موتورخانه مرکزی، چالش‌هایی را در بخش مصرف انرژی و راندمان دستگاه‌ها ایجاد کرده بود.

در همین راستا و با هدف بهینه‌سازی مصرف گاز و ارتقای بهره‌وری انرژی، طرح جامع نوسازی تأسیسات و موتورخانه این بیمارستان با همکاری شرکت گاز مازندران کلید خورده است.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران در این باره گفت: بخش قابل توجهی از لوله‌ها، اتصالات و پمپ‌های موتورخانه بیمارستان دچار فرسودگی شده بود که در گام نخست، عملیات پاک‌سازی و اسیدشویی تجهیزات به انجام رسید و همچنین با تأمین و انتقال لوله‌ها و اتصالات جدید، روند تعویض خطوط فرسوده با سرعت دنبال می‌شود.

هژبر جوادی با اشاره به سفارش ساخت دیگ جدید برای این موتورخانه افزود: یک دستگاه دیگ با ظرفیت حرارتی ۸۵۰ هزار کیلوکالری سفارش داده شده است که پس از تکمیل مراحل طراحی و ساخت، در موتورخانه بیمارستان نصب و راه‌اندازی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران از اجرای عملیات رنگ‌آمیزی و عایق‌کاری تجهیزات خبر داد و تأکید کرد: بهره‌گیری از عایق‌های باکیفیت و استاندارد، نقش مؤثری در کاهش اتلاف انرژی، ارتقای راندمان حرارتی و پایداری تجهیزات این مرکز درمانی ایفا می‌کند.

جوادی ادامه داد: برای رفع فرسودگی موتورخانه این بیمارستان بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و با این اقدام سالانه بیش از ۳۰۰ هزار متر مکعب انرژی ذخیره می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران خاطر نشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر صیانت از سرمایه‌های ملی و بهینه‌سازی مصرف گاز، بستر مناسبی را برای ارائه خدماتِ پایدار و بدون وقفه به بیماران فراهم می‌سازد.

سیده حکیمه موسوی و گزارشی در این زمینه: