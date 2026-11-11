معاون اداره کل استاندارد استان یزد با تأکید بر نظارت بر عملکرد نازل‌های سوخت مایع در جایگاه‌های عرضه سوخت، گفت: آزمون‌های دوره‌ای این تجهیزات با مشارکت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام می‌شود و شهروندان از بابت صحت عملکرد نازل‌ها اطمینان خاطر داشته باشند.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اکبر خیرخواه در دومین نشست فصلی دبیران فرهنگی و اقامه نماز استان یزد که با حضور نورالدینی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان یزد و مسئولین ستاد اقامه نماز استان، برگزار شد، با اشاره به اقدامات نظارتی اداره کل استاندارد بر جایگاه‌های عرضه سوخت اظهار کرد: آزمون‌های دوره‌ای نازل‌های سوخت مایع با مشارکت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام می‌شود و این جایگاه‌ها به‌صورت مستمر تحت نظارت قرار دارند.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: شهروندان از این بابت نگرانی نداشته باشند؛ چراکه نظارت و آزمون‌های دوره‌ای با هدف اطمینان از صحت عملکرد نازل‌های سوخت و حفظ حقوق مردم انجام می‌شود و شرکت‌های بازرسی تائید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران؛ برچسب تصدیق مربوطه را نصب می‌نمایند.