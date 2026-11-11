رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس گفت: فعالیت سامانه بارشی دربرخی مناطق نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان از صبح امروز چهارشنبه، ۲۰ آبان آغاز شده است و تا عصر امروز ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس گفت: فعالیت سامانه بارشی دربرخی مناطق نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان از صبح امروز چهارشنبه، ۲۰ آبان آغاز شده است و تا عصر امروز ادامه دارد.

محمد علیزاده افزود: بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد، در شهرستان‌های فیروزآباد، فراشبند، قیروکارزین، خفر، سروستان، جهرم، فسا، استهبان و کوار پیش‌بینی می‌شود.

علیزاده افزود: نوع مخاطره این سامانه بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد است.

علیزاده درباره آثار احتمالی فعالیت این سامانه بارشی هشدار داد: لغزندگی جاده‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه و احتمال بارش تگرگ از مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس با توصیه به احتیاط در تردد‌های جاده‌ای، بیان کرد: شهروندان از تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و سفر‌های غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر را به زمان دیگری موکول کنند. همچنین رعایت احتیاط در انجام فعالیت‌های عمرانی ضروری است.

علیزاده افزود: پس از عبور سامانه بارشی، کاهش دما در استان رخ می‌دهد و صبح فردا پنجشنبه، ۲۱ آبان، در مناطقی که بارندگی داشته‌اند، به‌ویژه گردنه‌های کوهستانی، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس اعلام کرد: روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۲۱ و ۲۲ آبان و همچنین اوایل هفته آینده بارندگی در استان پیش‌بینی نمی‌شود.