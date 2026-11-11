در طرح ملی «خانه امید» برای تامین مسکن محرومان، امسال ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی برای خراسان رضوی در نظر گرفته شده که تاکنون ۵۰ درصد اعتبار موردنیاز آن تأمین شده است.

اختصاص سهمیه ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحدی طرح «خانه امید» به خراسان رضوی در سال ۱۴۰۵

اختصاص سهمیه ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحدی طرح «خانه امید» به خراسان رضوی در سال ۱۴۰۵

در همین راستا، ستاد مرکزی طرح «خانه امید» در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل شده و متناظر با آن، ستاد استانی نیز فعالیت خود را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مهندس منبتی، اظهار کرد: امسال موضوع تحقق رسالت اصلی بنیاد در حوزه ساخت مسکن، به‌ویژه تأمین مسکن محرومان و حمایت از افرادی که توانایی ساخت یا تکمیل واحد مسکونی خود را ندارند، با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است و

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی ادامه داد: در قالب این طرح، بنیاد مسکن در سطح استان و شهرستان‌ها موظف است ظرفیت‌ها و تسهیلات موجود در روستا‌ها و شهر‌ها را به سمت متقاضیانی هدایت کند که با مشکلات جدی در تأمین مسکن مواجه هستند. همچنین برای نخستین بار، امکان بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در شهر‌های بالای ۲۵ هزار نفر نیز فراهم شده است.

وی با بیان اینکه خانوار‌های دهک‌های درآمدی یک تا چهار جامعه هدف اصلی طرح خانه امید را تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: این خانوار‌ها در اولویت دریافت حمایت‌های پیش‌بینی‌شده قرار دارند.

منبتی خاطرنشان کرد: در کنار این گروه، امکان شناسایی و حمایت از متقاضیان دهک‌های پنج و شش که با وجود سطح درآمدی خود، از نظر اقتصادی برای تأمین مسکن نیازمند حمایت هستند نیز بر اساس مصوبات و اختیارات ستاد طرح وجود دارد.

وی همچنین خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را از دیگر گروه‌های هدف این طرح برشمرد.

تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی در تشریح حمایت‌های مالی این طرح گفت: برای واحد‌های پیش‌بینی‌شده، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به‌صورت قرض‌الحسنه و با دوره ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است که ۳۶ ماه آن به‌عنوان دوره ساخت و بقیه به دوره بازپرداخت اختصاص دارد.

طرح «خانه امید» با رویکرد هدفمندکردن منابع و تسهیلات مسکن، درصدد است زمینه خانه‌دار شدن خانوار‌هایی را فراهم کند که به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، امکان تأمین یا تکمیل سرپناه خود را ندارند.