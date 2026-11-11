برگزاری چهارمین دوره جایزه ملی جوانی جمعیت، که قرار بود همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های جمعیتی برگزار شود، به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت که امسال با رشد بیش از ۶۰ درصدی شرکت کنندگان در ارسال اثر در هفت بخش مختلف روبروست، طبق برنامه ریزی های اولیه قراربود در تاریخ ۲۴ آبان، همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های جمعیتی برگزار شود.

به گزارش دبیرخانه جایزه ملی جوانی جمعیت، زمان بعدی برگزاری این جایزه با حضور برگزیدگانی از سراسر کشور بزودی اعلام خواهد شد.