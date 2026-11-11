مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از اختصاص ۴۸ میلیارد تومان اعتبار به تعاونی‌های استان در قالب تفاهم‌نامه سه‌جانبه بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این اعتبار در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای با مجموع منابع ۲.۱ همت و با هدف تأمین مالی تعاونی‌ها، تسهیل دسترسی به تسهیلات و ضمانت‌های مالی و حمایت از طرح‌های دارای توجیه اقتصادی اختصاص یافته است؛ موضوعی که در نخستین جلسه کمیته تصویب طرح‌های تعاونی استان یزد با حضور دستگاه‌های عضو تفاهم‌نامه بررسی شد.

فرهاد شیخی در حاشیه نخستین جلسه کمیته تصویب طرح‌های تعاونی‌ها، اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با هدف حمایت از فعالیت‌های تعاونی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به تسهیلات و ضمانت‌های مالی به اجرا درآمده است.

وی افزود: نخستین جلسه کمیته تصویب طرح‌های تعاونی استان با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، معاون تعاون، مدیر شعب بانک توسعه تعاون و نماینده صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون برگزار شد و طرح‌های متقاضی استفاده از ظرفیت‌های این تفاهم‌نامه مورد بررسی قرار گرفت.

شیخی تصریح کرد: مجموع اعتبار پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه ۲.۱ همت است که سهم استان یزد از این منابع ۴۸ میلیارد تومان تعیین شده و می‌تواند زمینه حمایت از طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، تکمیل ظرفیت‌های تولیدی و تقویت اشتغال در بخش تعاون را فراهم کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد ادامه داد: بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده، طرح‌های نیمه‌تمام، طرح‌های توسعه‌ای، صادرات‌محور و تعاونی‌های دانش‌بنیان در اولویت بهره‌مندی از این منابع قرار دارند.

وی تأکید کرد: تعاونی‌های زنان و تعاونی‌های مستقر در مناطق روستایی و کم‌برخوردار نیز از گروه‌های هدف این تفاهم‌نامه هستند تا با بهره‌گیری از منابع مالی و ضمانت‌های پیش‌بینی‌شده، امکان توسعه فعالیت و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد استان فراهم شود.

شیخی خاطرنشان کرد: حمایت هدفمند از تعاونی‌ها علاوه بر تقویت تولید و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و گسترش عدالت اقتصادی در مناطق مختلف استان یزد را فراهم می‌کند.