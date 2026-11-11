به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس پارک علم و فناوری خوزستان گفت: این نشست میزبان شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران و فعالان زیست‌بوم نوآوری در حوزه نفت، گاز و پترزوشیمی بود که در حوزه غربالگری، ارزیابی و رفع نیاز‌های پتروشیمی، نفت و گاز فعالیت دارند.

یحیی میرزایی افزود: ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان و فناور، شناسایی ظرفیت‌ها و کشف استعداد‌های زیست بوم دانشی و فناور کشور، ارزیابی و انتخاب محصولات دانش بنیان برتر کشور، همرسانی نیاز‌های فناورانه شرکت‌های گروه و ارتقای بهره‌وری و عمق ساخت داخل و خلق ارزش پایدار در صنعت پتروشیمی از جمله محور‌ها و اهداف این رویداد است.

وی ادامه داد: نشست‌های منطقه‌ای پتروفن با هدف تقویت ارتباط میان صنعت و فناوری و ایجاد زمینه همکاری میان شرکت‌های صنعتی و مجموعه‌های دانش‌بنیان آغاز شده است.