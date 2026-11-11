شهدای گمنام همزمان با ایام عزاداری سالروز شهادت حضرت زهرا (س) امروز در شهرستان‌های بیرجند، فردوس، نهبندان و سربیشه تشییع می‌شوند.

شهرستان‌های بیرجند، فردوس، نهبندان و سربیشه امروز ۲۰ آبان؛ میزبان شهدای گمنام

شهرستان‌های بیرجند، فردوس، نهبندان و سربیشه امروز ۲۰ آبان؛ میزبان شهدای گمنام

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ مراسم وداع با پیکر شهدای گمنام در بیرجند در بخش گازار و روستای امیرآباد، در شهرستان فردوس نیز امشب ساعت ۱۹ با حضور اقشار مختلف مردم و همراهی تجمعات مردمی در شهرستان فردوس برگزار خواهد شد.

همچنین مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه نیز امروز و امشب با استقبال از شهدای گمنام، با این لاله‌های سرخ در سطح شهرستان و در اجتماعات مردمی

وداع کرده و این شهدا را تشییع خواهند کرد.

پیکر مطهر ۶ شهید گمنام از شنبه ۱۶ آبان وارد استان شده تا ۲۱ آبان در همه شهرستان‌های استان تشییع می‌شوند.

مراسم شب وداع با شهدا همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س)، از ساعت ۱۹:۳۰ در میدان آیت‌الله شهید رئیسی بیرجند برگزار می‌شود.

پیکر دو شهید در بیرجند و قائنات به خاک سپرده می‌شوند و پیکر چهار شهید دیگر به تهران بازخواهند گشت.