به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی مدیرکل هواشناسی استان اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های فصلی و بررسی اثر‌های احتمالی پدیده ال‌نینو، انتظار داشتیم استان اردبیل در فصل پاییز بارش‌های مناسبی را تجربه کند که خوشبختانه این پیش‌بینی‌ها تاکنون محقق شده و میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۵ آبان افزایش قابل قبولی داشته است.

وی بیان کرد: بر اساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی، میانگین بارش‌ها در استان اردبیل از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ۶۰ میلی‌متر رسیده در حالی که میزان بارش در مدت مشابه سال گذشته تنها پنج میلی‌متر و میانگین بلندمدت نزدیک به ۴۶ میلی‌متر بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به رشد ۱۰ برابری بارش‌ها نسبت به سال گذشته و افزایش ۳۰ درصدی بارش‌ها نسبت به بلندمدت افزود: بیشترین افزایش بارش نسبت به بلندمدت در شهرستان‌های خلخال و انگوت با حدود ۶۰ درصد به ثبت رسید.

وی گفت: شهرستان‌های بیله‌سوار با ۴۳ درصد، مشگین‌شهر با ۳۸ درصد و پارس‌آباد با ۳۴ درصد افزایش بارش مواجه بودند و در سایر شهرستان‌ها نیز میزان افزایش بارش کمتر از ۲۰ درصد بود و تنها در شهرستان نمین کاهش ۱۳ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت مشاهده شده است.

کوهی اضافه کرد: میانگین دمای استان اردبیل از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۴.۳ درجه سانتی‌گراد بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۲.۴ درجه سانتی‌گراد افزایش نشان می‌دهد.

وی گفت: بیشترین افزایش دما در این مدت مربوط به شهرستان سرعین با ۳.۳ درجه سانتی‌گراد و پس از آن شهرستان خلخال با ۲.۶ درجه سانتی‌گراد بود؛ این موضوع نشان می‌دهد که با وجود افزایش بارش‌ها، روند گرمایشی همچنان در استان تداوم دارد.

وی درباره چشم‌انداز بارش‌ها در ماه‌های آینده نیز تشریح کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی فصلی، انتظار می‌رود بارش‌های استان اردبیل در ماه آینده در محدوده معمول یا نزدیک به آن قرار بگیرد؛ البته پیش‌بینی‌های فصلی بیانگر روند کلی شرایط جوی هستند و به معنای تضمین وقوع بارش در زمان و مکان مشخص نیستند؛ از این رو پایش مستمر سامانه‌های جوی و اطلاع‌رسانی به‌هنگام همچنان اهمیت زیادی دارد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با تاکید بر ضرورت توجه به مدیریت منابع آبی، ادامه داد: اگرچه افزایش بارش‌های پاییزی اتفاقی امیدوارکننده است، اما نباید یک فصل پربارش را به معنای پایان خشکسالی و بهبود کامل وضعیت منابع آبی استان تلقی کرد؛ زیرا خشکسالی پدیده‌ای انباشتی و بلندمدت است و یک دوره بارندگی مناسب نمی‌تواند به تنهایی کمبود‌های آبی سال‌های گذشته، افت منابع آب زیرزمینی و کسری مخزن‌های آب را جبران کند.

وی گفت: با توجه به احتمال وقوع بارش‌های قابل توجه در ادامه فصل، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بحران، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های مسئول ضمن حفظ آمادگی عملیاتی، اقدامات پیشگیرانه لازم را برای مقابله با آبگرفتگی معابر، سیلاب‌های احتمالی و خسارت‌های ناشی از بارش‌های شدید در دستور کار قرار دهند.

کوهی همچنین افزود: در کنار این اقدامات استمرار صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب باید همچنان به عنوان یک ضرورت اساسی مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد.