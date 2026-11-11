تیم‌های مهرگان مازندران و تهران بیشه چمستان امروز در هفته چهارم لیگ برتر والیبال، برای کسب پیروزی به مصاف حریفان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هفته چهارم لیگ برتر والیبال مردان، امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ با برگزاری ۶ دیدار در شهر‌های اسلامشهر، تبریز، قزوین، تهران، اردکان و اصفهان پیگیری می‌شود.

دیدار تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان و پاس گرگان با درخواست باشگاه فولاد سیرجان و موافقت پاس گرگان و سازمان لیگ، دوشنبه ۱۸ آبان در خانه والیبال تهران و به میزبانی فولاد سیرجان برگزار شد و شاگردان بهروز عطایی با نتیجه ۳ بر ۲ به سومین برد خود دست یافتند و ۸ امتیازی شدند.

۶ دیدار دیگر این هفته نیز امروز چهارشنبه در شهر‌های مختلف پیگیری می‌شود.

هفته چهارم لیگ برتر والیبال مردان در شرایطی برگزار می‌شود که رقابت در صدر هر دو گروه همچنان فشرده و جذاب است. مهرگان مازندران با سه پیروزی متوالی در گروه A درپی حفظ صدرنشینی است و در گروه B نیز پیکان تهران با هفت امتیاز صدرنشین است.

با توجه به نزدیکی سطح تیم‌ها و نتایج هفته‌های گذشته، انتظار می‌رود هفته چهارم یکی از هفته‌های جذاب و تعیین‌کننده دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال مردان باشد.

مهرگان به دنبال ادامه صدرنشینی

یکی از مهم‌ترین مسابقات هفته چهارم در گروه A، تقابل رازین پلیمر و مهرگان مازندران است. رازین پلیمر به دنبال جبران شکست هفته گذشته و نزدیک شدن به صدر جدول است و مهرگان مازندران نیز تلاش می‌کند روند پیروزی‌های متوالی خود را ادامه دهد.

مهرگان مازندران در هفته سوم موفق شد تهران بیشه چمستان را با نتیجه سه بر یک شکست دهد و با سه پیروزی متوالی و کسب ۹ امتیاز، صدرنشینی خود را تثبیت کند.

در سوی مقابل، رازین پلیمر در هفته گذشته با نتیجه سه بر صفر برابر فولاد سیرجان ایرانیان مغلوب شد. این تیم برای جبران نتیجه هفته گذشته و کاهش فاصله با صدر جدول، چاره‌ای جز تلاش برای پیروزی ندارد.

مهرگان با انگیزه حفظ رکورد شکست‌ناپذیری به میدان می‌رود و رازین پلیمر نیز امیدوار است با استفاده از ظرفیت‌های فنی خود، نخستین شکست صدرنشین را رقم بزند. بدون تردید این مسابقه یکی از جدال‌های جذاب و تعیین‌کننده هفته است.

نماینده چمستان مهمان سپاهان

سالن شهید نیلفروش زاده اصفهان میزبان دیدار فولاد مبارکه سپاهان و تهران بیشه چمستان است، سپاهان در خانه به میدان می‌رود و امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران خود، شکست هفته گذشته را جبران کند. این مسابقه برای نماینده اصفهان اهمیت زیادی دارد؛ چراکه این تیم برای باقی ماندن در کورس رقابت با تیم‌های بالای جدول به امتیازات کامل مسابقه نیاز دارد.

سپاهان در هفته سوم برابر چادرملو اردکان با نتیجه سه بر صفر شکست خورد. در طرف مقابل، نماینده چمستان نیز در هفته گذشته با نتیجه سه بر یک برابر مهرگان مازندران مغلوب شد.

سپاهان فرصت مناسبی برای جبران شکست قبلی و بهبود جایگاه خود دارد، در حالی که چمستان برای کسب نخستین پیروزی فصل و خروج از شرایط نامطلوب به میدان خواهد رفت.

نتایج و برنامه هفته چهارم لیگ برتر والیبال.

گروه A:

دوشنبه ۱۸ آبان

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ پاس گرگان ۲

چهارشنبه ۲۰ آبان

رازین پلیمر – مهرگان مازندران

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

چادرملو اردکان – استقلال مشهد

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان – تهران بیشه چمستان

اصفهان – سالن ۲۵ آبان، ساعت ۱۶

گروه B:

طبیعت اسلامشهر – شهداب یزد

اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶

مس سونگون تبریز – شهرداری ارومیه

تبریز، سالن پورشریفی، ساعت ۱۶

شهروند قزوین – پیکان تهران

قزوین، سالن شهید بابایی، ساعت ۱۸

یکشنبه ۲۴ آبان

مس رفسنجان – صنعتگران امید

رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶