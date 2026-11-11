به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر جهاد کشاورزی شهربابک گفت: زعفران با سطح زیر کشت ۱۶۸ هکتار، یکی از محصولات اقتصادی و ارزشمند بخش کشاورزی شهربابک به شمار می‌رود.

حسین رضایی‌نژاد افزود:شهرستان شهربابک از نظر سطح زیر کشت زعفران، رتبه سوم استان کرمان را به خود اختصاص داده است. میانگین عملکرد این محصول درشهرستان ۴.۵ تا ۵ کیلوگرم کلاله خشک در هر هکتار برآورد می‌شود و پیش‌بینی می‌شود امسال تولید مطلوبی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه عملیات برداشت گل زعفران از اوایل آبان آغاز شده و تا اوایل آذرماه ادامه دارد، بر رعایت نکات فنی در مراحل برداشت و فرآوری تأکید کرد و گفت: جمع‌آوری گل‌ها در ساعات اولیه روز، جداسازی بهداشتی کلاله‌ها و خشک‌کردن اصولی، نقش مهمی در حفظ کیفیت و ارزش اقتصادی محصول دارد.

وی توسعه کشت زعفران در اراضی مستعد و ارتقای روش‌های فرآوری و بسته‌بندی را از راهکار‌های افزایش درآمد بهره‌برداران عنوان کرد و بر بهره‌گیری کشاورزان از توصیه‌های فنی کارشناسان جهاد کشاورزی تأکید کرد.