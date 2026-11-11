معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت:هزینه تغذیه دانشجویان ۱۵ برابر بودجه پژوهش دانشگاه‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به اختصاص ۲۲ همت برای تغذیه دانشجویان و یک‌ونیم همت برای پژوهش گفت: باید سهم واقعی پژوهش در بودجه دانشگاه‌ها افزایش یابد.

ابطحی با اشاره به ضرورت اختصاص ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه‌ها به پژوهش افزود: گاهی این سهم را به‌گونه‌ای محاسبه می‌کنیم که هزینه کارکنان حوزه پژوهش نیز در آن لحاظ می‌شود و به این ترتیب اعلام می‌کنیم سهم ۱۵ درصدی محقق شده است؛ در حالی که معیار واقعی، اعتباری است که مستقیماً برای انجام پژوهش و حمایت از پژوهشگران هزینه می‌شود.

وی افزود: منظور از این سهم، حمایت مستقیم از پژوهشگران دانشگاه و اختصاص اعتباراتی مانند گرنت‌های پژوهشی است و لزوماً طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه را شامل نمی‌شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: در بودجه‌ای که در حال تنظیم است، باید سهم ۱۵ درصدی پژوهش برای دانشگاه‌ها در نظر گرفته شود.

ابطحی با اشاره به برنامه جامع گرنت‌های پژوهشی گفت: در این زمینه برنامه‌ای جامع تدوین شده و دانشگاه‌ها ملزم به اجرای آن شده‌اند. همچنین این برنامه در هیئت‌های امنا به تصویب رسیده است تا حمایت از اعضای هیئت علمی و فعالیت‌های پژوهشی آنان محقق شود.

وی ادامه داد: البته مشکلات اقتصادی موجود باعث شده است برخی دانشگاه‌ها درخواست فرصت بیشتری برای اجرای این برنامه داشته باشند و گاهی بخواهند اجرای آن را یک سال به تأخیر بیندازند.

معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به نقش سازمان برنامه و بودجه در حل مشکلات مالی دانشگاه‌ها اظهار کرد: تلاش ما این است که سازمان برنامه و بودجه با توجه به شرایط دانشگاه‌ها، در تخصیص اعتبارات به آنها کمک کند و به‌طور مشخص، اعتبارات پژوهشی از ابتدای سال به دانشگاه‌ها تخصیص یابد.

ابطحی با اشاره به فشار هزینه‌های جاری و رفاهی بر بودجه دانشگاه‌ها گفت: بخشی از مشکلات دانشگاه‌ها به هزینه‌های دانشجویی، از جمله پرداخت هزینه‌های تغذیه بازمی‌گردد که موجب شده است بخش بزرگی از بودجه دانشگاه‌ها صرف این حوزه شود.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۲ همت از اعتبارات صرف تغذیه دانشجویی می‌شود، در حالی که سهم پژوهش حدود یک‌ونیم همت است؛ این نسبت با یکدیگر تناسب ندارد.