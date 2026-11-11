در راستای ترویج فرهنگ درختکاری، توسعه فضای سبز و پیوند نسل آینده با طبیعت، ساخت بوستان نوزاد در مجموعه تفریحی بام بستک آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شهردار بستک گفت: این طرح در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری میان شهرداری بستک و اداره ثبت احوال شهرستان و با شعار «هر نوزاد، یک درخت» آغاز شده است.

مرتضی ایرانمنش افزود: بر اساس این طرح، با تولد هر نوزاد، یک اصله درخت به نام خود نوزاد و بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای از خانواده‌ها، در بوستان نوزاد کشت می‌شود؛ که مسئولیت نگهداری و مراقبت از درختان برعهده شهرداری بستک است.

ایرانمنش گفت: این اقدام ارزشمند، علاوه بر گسترش فضای سبز شهری، فرهنگ حفاظت از محیط زیست را از نخستین روز‌های زندگی در نسل آینده نهادینه می‌کند؛ تا هر نوزاد، در کنار آغاز زندگی خود، صاحب درختی باشد که با رشد او قد می‌کشد و به یادگاری ماندگار از تولدش تبدیل می‌شود.

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وی افزود: پیش بینی می‌شود در طول سال، بیش از هزار اصله نهال در بوستان نوزاد مجموعه تفریحی بام بستک کاشته شود.