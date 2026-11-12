سرپرست امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در راستای صیانت از بستر تولید و امنیت غذایی، بیش از ۸۰۰ طرح دارای مجوز تغییرکاربری در سال جاری در استان پایش و نظارت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، آبتین طاهری سرپرست امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر اینکه اراضی کشاورزی سرمایه‌ای ارزشمند و تجدیدناپذیر محسوب می‌شوند گفت: در سال جاری، کارشناسان امور اراضی استان از ۸۰۸ طرح دارای مجوز تغییرکاربری به مساحت بیش از ۷۶۰ هکتار بازدید کردند که این نظارت‌ها نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات و صیانت بهینه از اراضی کشاورزی استان داشته است.

او با اشاره به ضرورت استمرار نظارت‌های میدانی بر طرح‌های مجاز افزود: صدور مجوز، پایان فرآیند کاری نیست؛ بلکه برای اطمینان از پیشرفت فیزیکی و جلوگیری از هرگونه انحراف از مفاد مجوز صادره، طرح‌های دارای مجوز به‌صورت دوره‌ای و هر شش ماه یک‌بار توسط کارشناسان ارزیابی می‌شوند.