دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت تقویت تاب‌آوری اجتماعی و توانمندسازی جامعه مدنی گفت: دولت با اجرای برنامه‌های محله‌محور، تقویت مشارکت مردمی، ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش توان جامعه در مواجهه با چالش‌ها را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی ربیعی در سفر به لرستان و در دیدار با استاندار لرستان بیان کرد: تاب‌آوری اجتماعی از جمله برنامه‌های محوری دولت است و این برنامه در سطوح مختلف و با توجه به وضعیت هر استان تدوین و اجرای برش‌های استانی آن در دستور کار قرار دارد.

وی، ارتقای توانمندی جامعه مدنی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برای حل مسائل را از دیگر محور‌های این برنامه عنوان کرد و افزود: در این چارچوب استفاده از ظرفیت گروه‌های مختلف اجتماعی و شکل‌گیری نظام مشاوره‌ای در سطح فرمانداری‌ها و استان با هدف تقویت مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های اقشار مختلف دنبال می‌شود.

دستیار رئیس‌جمهور با اشاره به ارزیابی‌های اولیه از وضعیت لرستان اضافه کرد: با روی کار آمدن دولت چهاردهم بهبود بسیاری از شاخص‌های استان قابل مشاهده است و روند سرمایه‌گذاری نیز شرایط بهتری پیدا کرده به‌گونه‌ای که با مقایسه شاخص‌ها در یک بازه چندساله می‌توان جهشی محسوس را در برخی حوزه‌ها مشاهده کرد.

ربیعی، شکل‌گیری روحیه جمعی و افزایش همکاری و مشارکت اجتماعی در لرستان را از نقاط قوت استان برشمرد و اضافه کرد: برخی اقدامات و تجربه‌های شکل‌گرفته در این زمینه از جمله نظام مشاوره‌ای با گروه‌های اجتماعی در سطح استان و فرمانداری‌ها می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر مناطق مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به رویکرد دولت در تقویت مشارکت اجتماعی از طریق محله‌محوری و توجه به اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: تلفیق برنامه‌های اجتماعی با روند رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در لرستان می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط استان و ترسیم چشم‌اندازی روشن‌تر از آینده آن باشد.

ربیعی تاکید کرد: با تداوم این رویکرد و هم‌افزایی ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی لرستان در سال‌های آینده باید شاهد تحولات مثبت و دستیابی به شرایط مطلوب‌تری در مسیر توسعه باشد.

استاندار لرستان: ارتقای همزمان شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی در دستور کار قرار دارد

استاندار لرستان گفت: ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی همزمان با اجرای برنامه توسعه استان در دستور کار قرار دارد.

استاندار لرستان هم در این دیدار با بیان اینکه متفاوت عمل کردن راهکار اصلی توسعه لرستان است، افزود: با تعیین ۱۰۷ طرح پیشران از میان انبوه طرح‌های نیمه کاره، حرکت بر اساس برنامه و شایسته‌سالاری به عنوان گفتمان اصلی حاکم بر لرستان تعریف شد.

شاهرخی ادامه داد: عبور از چالش‌های اقتصادی، عمرانی نیازمند مدیران توانا و پرهیز از سلایق شخصی و سیاسی است و تنها با اجرای طرح‌های پیشران توسعه، جهش در اقتصاد و توسعه لرستان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در کنار شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران، استفاده از منابع مالی مختلف را عامل مهمی برای تحقق طرح‌های پیشران توسعه استان معرفی کردیم، اظهار کرد: در این راستا از ظرفیت مولدسازی، ماده ۵۶، اوراق مرابحه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده کردیم تا مسیری که در ۴۵ سال گذشته به نتیجه نرسیده بود، تکرار نشود.

شاهرخی تصریح کرد: امروز با وجود جنگ، تحریم و روند اجرای طرح‌های عمرانی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و پشتیبانی جنگ به خوبی پیش می‌رود و به موازات این شرایط، شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی در استان نیز در حال رشد است و نمونه آن نیز اجرای برنامه‌های مختلف در این حوزه در استان است.

این سفر با هدف گفت‌و‌گو، هم‌اندیشی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و تشکل‌های مردمی برای بررسی مسائل و آسیب‌های اجتماعی و تقویت راهکار‌های موثر در این حوزه انجام شده است.

نشست با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و هیئت اندیشه‌ورز، انجمن‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی، گفت‌وگوی اجتماعی با اعضای شورای راهبری و روسای کمیته‌ها و همچنین نشست با تشکل‌های مردمی فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله برنامه‌های سفر دستیار رئیس‌جمهور در لرستان است.