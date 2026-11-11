معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، از افزایش ۳۰ درصدی اعتبارات هزینه‌شده در بخش راهداری استان از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مرتضی بهداروندی معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت راه‌های ارتباطی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای استان، اقدامات گسترده‌ای در بخش نگهداری، بهسازی و احداث راه‌ها انجام شده است.

او افزود: میزان اعتبارات هزینه‌شده در حوزه راهداری طی هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ به ۲۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: در این مدت، ۲۸۰ کیلومتر عملیات لکه‌گیری، ۷۸ کیلومتر آسفالت حفاظتی و ۷۴ کیلومتر ساخت راه فرعی و روستایی انجام شده است که به ترتیب رشد ۶۷، ۱۷ و ۱۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

بهداروندی از اجرای ۴۴ کیلومتر روکش آسفالت بزرگراهی و ۱۰۰ کیلومتر روکش راه اصلی در سطح استان خبر داد و گفت: در بخش درزگیری نیز ۱۰ کیلومتر عملیات انجام شده است.

او با تأکید بر اهمیت نگهداری مستمر راه‌های ارتباطی استان افزود: توسعه و بهسازی راه‌های اصلی، بزرگراهی، فرعی و روستایی در کنار اجرای عملیات نگهداری و ایمن‌سازی، از اولویت‌های این اداره کل است و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تأمین اعتبارات لازم، سطح کیفی راه‌ها و ایمنی تردد کاربران جاده‌ای را ارتقا دهیم.