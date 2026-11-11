به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابراهیم پروین اظهار کرد: توسعه مزارع پرورش ماهی غیرمجاز به دلیل مصرف بالای آب و تبعات ناشی از آن، یکی از مسائل مهم در مدیریت منابع آب به شمار می‌رود که برخورد با این تخلفات در دستور کار امور آب منطقه جنوب قرار گرفته است.

وی افزود: در پی پیگیری‌های مستمر طی دو سال اخیر و برگزاری جلسات متعدد با مراجع قضایی، پس از شناسایی مزارع متخلف در محدوده تحت نظارت امور آب منطقه جنوب (آبادان و خرمشهر)، موضوع به دادستانی شهرستان خرمشهر ارجاع و احکام قضایی لازم برای برخورد با این تخلفات صادر شد.

پروین ادامه داد: در همین راستا و در ادامه فرآیندی که از سال گذشته آغاز شده بود، عملیات قلع‌وقمع این مزارع در آبان‌ماه سال جاری با هماهنگی‌های لازم میان اداره مهندسی رودخانه امور آب منطقه جنوب، اداره حریم‌بانی معاونت حفاظت و بهره‌برداری، نیروی انتظامی شهرستان و با استفاده از ماشین‌آلات شرکت صبا اجرا شد.

مدیر امور آب منطقه جنوب خوزستان تصریح کرد: در جریان این عملیات، پنج مزرعه پرورش ماهی غیرمجاز که در حریم و بستر رودخانه کارون احداث شده بود، در مجموع به مساحت ۲۹.۵ هکتار تخریب شد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آبی و حریم و بستر رودخانه‌ها خاطرنشان کرد: برخورد با تصرفات و فعالیت‌های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها با هدف حفاظت از منابع آب، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و صیانت از ظرفیت‌های طبیعی رودخانه کارون با جدیت دنبال می‌شود.