فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری ۲۸۰ سارق، ۹۵ مالخر و کشف ۵۵۳ فقره سرقت سیم و تجهیزات برق رسانی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.سرهنگ منصور رمضان نژاد گفت: ماموران پلیس آگاهی و انتظامی شهرستان سیرجان با انجام اقدامات اطلاعاتی ۹ باند سارق سیم برق به تعداد ۳۶ نفر منهدم، ۲۸۰ نفر سارق و ۹۵ نفر مالخر را شناسایی و آنان را در حین سرقت و یا در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی افزود: با تحقیقات و پیجویی‌های ماموران این سارقان به ۵۵۳ فقره سرقت سیم برق، کابل‌های فشار قوی و سایر تجهیزات برق‌رسانی اعتراف و بسیاری از اموال مسروقه شامل ۲۳۰۰ کیلوگرم سیم سرقتی از مخفیگاه آنان کشف و همچنین ۳۷ کارگاه ضایعاتی در این رابطه پلمب شد.

فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به اینکه ترمیم زیرساخت‌های برق و استفاده و نصب سیم‌های خود نگهدار آلومینیومی به جای سیم‌های مسی، یکی از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از سرقت در کنار اقدامات انتظامی است خاطرنشان کرد: همراهی مردم و دستگاه‌های دولتی، شورا‌های شهر، بخشداران، دهیاران و کشاورزان در اجرای برنامه پیشگیری از سرقت از جمله بکارگیری نگهبان و ارائه گزارش موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از دیگر اولویت‌های پیشگیری از سرقت کابل و تجهیزات برق رسانی مورد تاکید است.