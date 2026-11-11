به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ علیرضا خردمند معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی‌عصر خوزستان گفت: اعزام ۱۰۰ هزار خوزستانی به اردو‌های راهیان نور آغاز شده که از این تعداد، حدود ۴۰ هزار نفر را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند که با همکاری بسیج دانش‌آموزی و اداره آموزش و پرورش به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند.

او افزود: شرکت‌کنندگان در این اردو‌ها از چهار یادمان شلمچه در شهرستان خرمشهر، شهدای فتح‌المبین، شهدای هویزه و شهدای بیت‌المقدس بازدید خواهند کرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان ادامه داد: پیش‌بینی شده است پس از اعزام دانش‌آموزان، حدود ۱۵ هزار دانشجو نیز در قالب اردو‌های راهیان نور به این مناطق اعزام شوند. در ادامه، حدود ۴۵ هزار نفر از اقشار مختلف و محلات استان نیز در این حرکت فرهنگی و معنوی حضور خواهند داشت.